مراقبون: فريق من التحالف والعمليات المشتركة فحص الطائرتين اللتين تم اسقاطهما ببغداد

2021/06/17 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر مطلعة إنّ فريقاً من التحالف الدولي وقيادة العمليات المشتركة يجري فحص أجزاء من الطائرتين اللتين تم اسقاطهم ليلة الثلاثاء الماضي في بغداد.

وأكدت المصادر ان التحقيقات الأولية بينت ان الطائرتين من نوع ثابت الجناح، وجرى تطويرهما محلياً ورفع أجزاء منهما لتتمكنا من حمل شحنات تزيد عن عشرة كيلوغرامات من مادة السي فور الخفيفة شديدة التفجير فضلاً عن أنهما مزودتان بجهاز توجيه نحو الهدف وجهاز جي بي اس وتعملان بمُحرك شحن كهربائي وتنفجران بالاصطدام.



المصادر المطلعة تحدثت أيضا عن مخاوف أمريكية من امتلاك الفصائل على طائرات مسيرة تعمل بمحركات الوقود، كونها أكثر قدرة على الطيران لمسافات أبعد، وكذلك حمل أوزان متفجرات اكثر من طائرات الشحن الكهربائي.

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