الشّيــخ إمـــام في ذكرى رحيله السّادسة والعشرين / ما كلّ المراثي تليق بالموتى - الطايع الهراغي

2021/06/17 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " إنّما أريد فقـط أن أقـول أنّ أكبـر المؤرّخيـن وأكثرهـم احتراما قـد حافظوا على احترام بعـض الأشياء، بينما التّاريـخ الذي هـو قاضي هــذا العالـم واجبه الأوّل نبــذ الاحتـرام ".



-- (جــول ميشلــي / مـؤرّخ فرنســيّ 1798 / 1874 ) -- "كلّ دموع الأرض لا تستطيع أن تحـمل زورقـا يتّسع لأبوين يبحثان عـن طفلهماالمفقود" -- غسّـان كنفاني ( 1936 / 1972 ) / عائـد إلى حيفـا -- ......





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