حملة (القالوفة) الوحشية هل من يثور لأجل الأرواح المعذبة؟ - حنان بديع

2021/06/17 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع مجبرة أعود لأكتب وأتحدث عن تعذيب الحيوانات وقتلها بوحشية وأبادتها بهمجية ..أجبرتني حملة (القالوفة) التي ربما لم يسمع عنها الكثيرون في حين يجب أن يسمع بها كل العالم ..قد تبدو جرائم القتل التي نرتكبها بحق بعضنا البعض أقل قسوة من أن نتفرج ولا نبالي بعمليات إبادة وحشية وجماعية لكائنات بريئة مثل القطط والكلاب لم تشاركنا يوما القتال والتناحر ، هذا ما فعلته وتفعله حملة (الغالوفة) في الجزائر حيث ي ......





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