الاتحاد الوطني والمجلس الاعلى يبحثان اجراء الانتخابات المقبلة

2021/06/17 | 15:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور مجيد حمد امين مسؤول العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني برفقة اعضاء المكتب، مقر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في العاصمة بغداد .

وتباحث الطرفين اخر المستجدات على الساحة العراقية والاقليمية والانتخابات القادمة المزمع اجراؤها.

كما استعرض الجانبان التاريخ النضالي المشترك بينهما والتي ارسى دعائمها الرمزين الخالدين (مام جلال ) ويد الله (محمد باقر الحكيم ).

وكان باستقبال وتوديع الوفد الزائر الاخوة الاعزاء في قيادة المجلس الاعلى الاسلامي المتمثلة :-

- الشيخ حسين الركابي / رئيس لجنة العلاقات العامة في المكتب السياسي

- د.علي فاضل عضو المكتب السياسي

- الاستاذ احمد الحسيني مدير العلاقات السياسية

- الاستاذ علاء الساعدي / عضو مكتب العلاقات السياسية

PUKmedia بغداد

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