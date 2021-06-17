2021/06/17 | 15:56 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملية التركية شمالي العراق: خسائر متزايدة بصفوف "الكردستاني") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملية التركية شمالي العراق: خسائر متزايدة بصفوف "الكردستاني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).