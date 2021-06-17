اب يبيع بنته البالغة من العمر 11 عاما في بغداد.. والشرطة تكشف التفاصيل (صورة)

2021/06/17 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت الشرطة المجتمعية في بغداد، الخميس، عن انقاذ فتاة تبلغ من العمر 11 عاما كان والدها يروم بيعها الى تجار اعضاء بشرية.

وقالت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية (17 حزيران 2021)، ان "الشرطة المجتمعية في بغداد تنقذ فتاة تبلغ من العمر 11 عاما كان والدها يروم بيعها الى تجار اعضاء بشرية يقطنون في اقليم كردستان."

واضاف البيان، انه "تم نقل الضحية الى دار المشردات في الاعظمية."

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