المرجع السيستاني يبين موقفه من الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها غدا الجمعة

2021/06/17 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكد مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في مدينة قم، عدم دعمه أي مرشح في الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.

وقال مكتب السيستاني في بيان أن المرجع الشيعي الأعلى لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الإيرانية القادمة".وشدد البيان على أن "ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مزاعم وأكاذيب لا صحة لها"

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