شرطة الانبار ترفع سيطرة امنية في الرمادي

2021/06/17 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن رفع سيطرة امنية في الرمادي.وذكرت في بيان : لتسهيل أنسيابية حركة العجلات من خلال رفع الحواجز والسيطرات داخل المدن ولعدم التضيق على المواطنين،قامت شرطة محافظة الأنبار برفع سيطرة مدخل الصوفية من جهة جسر البوعيثة في مدينة الرمادي ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الانبار العاشر./انتهى3

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