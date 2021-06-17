مكتب حقوق الانسان في البصرة يطالب باسقاط ديون المتوفين من الطبقات المتوسطة والفقيرة جراء وباء كورونا

2021/06/17 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة مجلس الوزراء بقرار مماثل لقراره حول إسقاط الديون عن اللاعب الدولي المتوفى احمد راضي ،وذلك بإسقاط ديون المتوفين من الطبقات المتوسطة والفقيرة جراء وباء كورونا.كما طالب المكتب في بيان :" بشمول الكسبة من ذوي المتقاعدين باسقاط الديون ، لانفاذ مبدأ العدالة الاجتماعية وتعويض ذوي ضحايا الوباء بجزء يسير وقليل من ثروات بلادهم"./انتهى

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