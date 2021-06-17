مصادر عراقية: تعطل إمدادات الكهرباء من إيران بعد تفجير استهدف خطا رئيسيا 

2021/06/17 | 15:56 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر عراقية، الخميس، تعطل إمدادات الكهرباء من إيران بعد تفجير استهدف خطا رئيسيا.

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