ما هي مهمة وزير عربي في حكومة بينيت؟

2021/06/17 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير فلسطيني في الحكومة الإسرائيلية! هذا ليس تفصيلاً عابراً.وهو أعقد من أن ندينه به أو أن نحييه.من جهة انتزع فلسطينيو الداخل موقعاً في الدولة في سياق نضالهم لتحقيق المواطنة الكاملة، ومن جهة أخرى هم الآن شركاء في حكومة من المرجح أن تتخذ قرارات حرب، ومن المرجح أيضاً أنها ستواصل الاستيطان في الضفة الغربية، ناهيك عن أنها امتداد للحكومة التي ابتلعت القدس!

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