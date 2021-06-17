الإعلام الأمني يعلن رفع سيطرة في الأنبار

2021/06/17 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، رفع سيطرة مدخل الصوفية في محافظة الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “شرطة محافظة الأنبار قامت برفع سيطرة مدخل الصوفية من جهة جسر البوعيثه في مدينة الرمادي ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ الانبار العاشر”.وأوضحت، ان “ذلك جاء لتسهيل أنسيابية …

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