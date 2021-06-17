التحالف الدولي يسلم جهاز مكافحة الإرهاب أسلحة ومعدات بقيمة 6 ملايين دولار

2021/06/17 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد سلَّمت قوات التحالف الدولي، اليوم الخميس، جهاز مكافحة الإرهاب أسلحة ومعدات بقيمة 6 ملايين دولار.وذكر التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة سلَّمت قوات التحالف / قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTFOIR ) الى جهاز مكافحة الإرهاب من الذخيرة والأسلحة والعجلات بقيمة اكثر من 6 …

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