علاقات الـ ا. و. ك: وحدة الصف الكوردي في بغداد يسهم في معالجة الخلافات

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر يوم الخميس (17/6/2021)، في مبنى المكتب السياسي بمحافظة السليمانية القائم باعمال القنصلية العامة للمملكة الاردنية الهاشمية في اقليم كوردستان عبد الرحيم يوسف حسن.

وبحث الحانبان خلال اللقاء، اهم التطورات في المنطقة وتم تسليط الضوء على المتغيرات السياسية والاقتصادية في الشرق الاوسط.

بعدها تطرق الجانبان الى العلاقات التأريخية بين الشعبين الصديقين التي اسسها الرئيس مام جلال والملك عبد الله كصديقين عريقين، مؤكدان ضرورة الحفاظ على الاسس المتينة للعلاقة خدمة للشعبين الشقيقين.

وحول الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل; اكد مسؤول مكتب العلاقات باننا في الاتحاد الوطني الكوردستاني نؤيد اجراء الانتخابات في موعدها المحدد; بنحو شفاف ونزيه وتهيئة الارضية المناسبة لمشاركة اوسع للمواطنين.

كما واشار مسؤول مكتب العلاقات الى تحالف كوردستان المبرم بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاستعدادات الجارية للاعلان عنه رسميا خلال الاسبوع المقبل ليكون عاملا مهما في الحفاظ على حقوق الكورد في بغداد; لافتا الى انه كلما تمكنا من الحفاظ على وحدة الصف الكوردي فان ذلك سيسهم في معالجة المشاكل ويقوي مكانة الكورد في العراق.

PUKmedia اعلام مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني

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