قاض محكمة صدام.. معظم السياسيين متورطون بقضايا فساد ويكشف معلومة

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف منير حداد، قاضي محكمة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، عن تورط 95% من السياسيين العراقيين بقضايا "فساد".

وقال في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (17 حزيران 2021) إن "أكثر من 95% من الموجودين على الساحة السياسية لديهم مشاكل سياسية ومتورطون في قضايا فساد، لكن حيتان الفساد الكبيرة لا يوجد إثبات ملموس ضدهم لمحاكمتهم".

وأضاف، أن "الطعن بالقضاء مشكلة كبيرة، لكن لدينا قضاة شجعان ومحاكم، كما لا يغفل على أحد أن القضاء في العراق يتعرض لضغوطات وتدخلات سياسية".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كشف في وقت سابق، أن بلاده خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب "استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة".

ويعاني العراق على مدى الـ18 عاما الماضية من الفساد المالي والإداري الذي ينخر وفقا لخبراء مؤسسات الدولة العراقية.

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