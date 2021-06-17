منذ العام 1868 النسر المصري

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن "النسر المصري النادر" قد شوهد في بريطانيا، لأول مرة منذ أكثر من 150 عاما.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه إذا ما ثبتت هذه المشاهدة "النادرة جدا"، فإن هذا الحدث يعد مصادفة توصف بأنها تحدث "مرة واحدة في القرن"، إذ أنها تعتبر الأولى منذ عام 1868، وفقا للخبراء.

وفي التفاصيل، أوضح عالم البيئة بجامعة إكستر، ستيوارت بيرهوب، قائلا: "إذا ثبت أن النسر من سلالة برية، فستكون هذه أول مشاهدة له منذ 150 عاما، أو ربما لفترة أطول قليلا، إنها رؤية شديدة الندرة".

وتجدر الإشارة إلى أن احتمال وصول الطائر إلى جزر سيلي، هي قدومه من شمال فرنسا، كما أنه بعد الأنباء عن مشاهدة هذا الطائر، من المتوقع أن تشهد جزر سيلي حضور وتدفق مراقبي الطيور، لندرة مشاهدة النسر المصري.

يشار إلى أنه قد سجلت مشاهدتان رسميتان للطائر النادر في بريطانيا سابقا، إحداهما في منطقة سمرست عام 1825 والأخرى في إسيكس عام 1868.

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