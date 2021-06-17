المالية النيابية تتحدث عن إمكانية تغيير سعر صرف الدولار من عدمه في العراق

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، اليوم الخميس، عن الأسباب التي تمنع تغيير سعر الصرف وإعادته إلى سعر السابق خلال العام الحالي.

وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة لا تسطيع حالياً التلاعب بسعر صرف الدولار لعدة اسباب منها، الضعف الإقتصادي للبلد حتى مع ارتفاع أسعار النفط، نظراً لعدم استقرار الأسعار ومن غير المؤكد إن كان هذا الارتفاع مستمراً او مؤقتاً".

وأضاف أنه "ما يمنع تخفيض سعر الدولار ايضاً هي مسألة العقود التي تمنح للمقاولين والشركات حيث ستكون هنالك فوارق في حال تم تخفيض سعر الدولار ويجب على الحكومة ان تكون عادلة مع العقود والمبالغ التي تصرف".

وتابع كوجر، أنه "في حال تم تخفيض سعر الصرف مرة كل 3 اشهر سيتسبب بفقدان الثقة من قبل المواطنين بالبنك المركزي، كما أن العراق بلد مستهلك ومستورد للبضائع بالدولار وفي حال تم التلاعب بأسعار الصرف سيتسبب بحالة من عدم الاستقرار في السوق".

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