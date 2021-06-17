نادال يعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس واولمبياد طوكيو

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الإسباني رافائيل نادال اليوم الخميس انسحابه من بطولة ويمبلدون للتنس وأولمبياد طوكيو .وكتب نادال على /تويتر/ : قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون هذا العام والألعاب الأولمبية في طوكيو.وأضاف: لم يكن من السهل اتخاذ القرار، لكن بعد الاستماع إلى جسدي والمناقشة مع فريقي، تفهمت أن هذا هو القرار السليم.وأوضح نادال انه : في هذه اللحظات من مسيرتي الرياضية كرياضي، جزء مهم هو منع أي نوع من التجاوزات في جسدي والتي يمكن أن تمنع المزيد من القتال على المدى المتوسط والطويل للألقاب.وتابع ان : الألعاب الأولمبية تعني لي الكثير في مسيرتي وكانت دائما أولوية رياضية، وجدت الأجواء التي يريد كل رياضي أن يشعر بها مرة واحدة على الأقل ، وشخصيا كنت محظوظا بما يكفي لتجربتها بشكل مكثف في ثلاث مناسبات وأيضا لأكون حامل لواء بلدي./انتهى3

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