وزير التجارة يفتتح فرع دائرة تسجيل الشركات في محافظة نينوى

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ افتتح وزير التجارة علاء الجبوري ،اليوم الخميس ،فرع دائرة تسجيل الشركات في محافظة نينوى .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان" افتتاح دائرة تسجيل الشركات جاء من اجل تسهيل اجراءات الشركات المحلية ومكاتب وفروع الشركات الاجنبية في محافظة نينوى "./انتهى

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