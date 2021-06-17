مساع نيابية عراقية لتخصيص وزارة للمرأة

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن مساع لتخصيص وزارة للمرأة، فيما دعت إلى تمثيل المرأة في أي تعديل وزاري مرتقب....

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