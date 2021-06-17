الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط اعتدة وعبوات في الانبار

2021/06/17 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها اليوم الخميس، ضبط اعتدة وعبوات في محافظة الانبار استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة....

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