الانتخابات الإيرانية.. صعوبات تصطدم بـ

2021/06/17 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أقل من 24 ساعة "سيقع حدث بالغ الأهمية" في إيران، على حد وصف المرشد الأعلى علي خامنئي، وهي الانتخابات الرئاسية التي تشكلت معالمها، بعد انسحاب ثلاثة مرشحين، بينما تتجه الأنظار نحو تأثيرها على الداخل والخارج والمحادثات النووية.

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