الانتخابات التشريعية لم تسفر عن “جزائر جديدة” وعد بها تبون

2021/06/17 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل مع زوجته الى مركز اقتراع في الضاحية الغربية للجزائر في 12 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب رياض كرمدي الجزائر (أ ف ب) – كرست الانتخابات التشريعية في الجزائر التي قاطعها أكثر من ثلاثة من كل أربعة ناخبين، فوز الأحزاب الحاكمة منذ عقود بعيدا عن التجديد الذي […]

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