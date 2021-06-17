بوكو حرام تؤكد مقتل زعيمها الشكوي وتختار بديلاً عنه

2021/06/17 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مأخوذة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014 من فيديو نشره تنظيم بوكو حرام الجهادي تظهر زعيم الجماعة الجهادية أبو بكر شكوي © بوكو حرام/ا ف ب/ارشيف – كانو (نيجيريا) (أ ف ب) – أكّدت جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي الذي قالت مصادر عدّة إنّه قضى في معركة […]

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