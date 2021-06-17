استدامة الحروب الكونية - مصعب قاسم عزاوي

2021/06/17 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: أشرت في غير مرة إلى أن الاقتصاد الإمبريالي المعولم قائم على «استدامة الحروب على المستوى الكوني»، وأن أي شكل من أشكال السلم العالمي يمثل تهديداً وجودياً لذلك النظام الاقتصادي.



هل يمكن أن توضح وجهة نظرك في ذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: نموذج الاقتصاد الإمبريالي المعولم مشخصاً بنم ......





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