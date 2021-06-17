2021/06/17 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، من مواد تستخدم في البناء شديدة ‏الاشتعال، فيما دعا الى ايقاف العمل بها فوراً‎.‎ وقال مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخالفات لا تطاق وتحذيرات دون جدوى!..



الدفاع المدني تحذر من حرائق لا تحصى ‏ المركز الخبري الوطني.

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