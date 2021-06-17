بنيان يكشف مستقبل كاتانيتش ويتحدث عن سياسة جديدة للمغتربين

2021/06/17 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية

للاتحاد العراقي لكرة القدم، إنه للمرة

الأولى في العراق يتم تسمية مدربين

أجانب للمنتخبين الأول والأولمبي، وذلك

بعد التوقيع الرسمي اليوم، مع

التشيكي ميروسلاف سوكوب،

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