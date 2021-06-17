قاضي محكمة صدام يكشف تورط 95% من السياسيين العراقيين بقضيا فساد ويؤكد ان القضاء العراقي يتعرض لضغوطات

2021/06/17 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف منير حداد، قاضي محكمة صدام حسين،

عن تورط 95% من السياسيين العراقيين

بقضايا "فساد".

وقال في تصريح صحفي، إن "أكثر من 95% من

الموجودين على الساحة السياسية لديهم

مشاكل سياسية ومتورطون في قضايا فساد،

ل

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