بهدف اضافة 200 الف برميل باليوم.. النفط توقع عقدا لحفر 96 بئرا

2021/06/17 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت وزارة النفط، اليوم الخميس، حفل

توقيع عقد لحفر 96 بئراً نفطياً بين شركة

نفط البصرة والمقاول لحقل غرب القرنة /1

شركة اكسون موبيل من جهة وشركة شلمبرجر

العالمية.

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