2021/06/17 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تأكيده على تهيئة الحكومة كل مستلزمات اجراء الانتخابات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الكاظمي استقبل سفراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يجدد تأكيده على موعد الانتخابات وسفراء الاتحاد الأوروبي يدعمون المركز الخبري الوطني.

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