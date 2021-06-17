بالفيديو.. حريق كبير في أحد المواقف التابعة لمطار بيروت

2021/06/17 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع حريق كبير في أحد المواقف التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت المعلومات الأولية بأن الحريق نتج عن تخزين غالونات بنزين في احدى السيارات.



وقد امتدت النيران إلى 3 سيارات مجاورة، وغطى الدخان الأسود السماء.

وتوجهت سيارات الدفاع المدني وفوج إطفاء المطار إلى مكان الحادث، وأخمدوا الحريق.

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