الاتحاد الاوربي يؤكد استعداده لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة

2021/06/17 | 17:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد سفراء الإتحاد الأوربي في العراق، اليوم الخميس، استعداد بلدانهم لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،استقبل اليوم الخميس، سفراء الإتحاد الأوربي في العراق”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الإنتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الإنتخابات العراقية”.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، “تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الإنتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 تشرين الأول القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي”.

وأكد السفراء من جانبهم، “دعم دول الإتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والإصلاح الإقتصادي، فضلًا عن إهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الإستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل”، معبرين “عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الإنسان”.

وأكد السفراء “استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية”.

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