آخر موعد لاستلام الافلام المشاركة في مهرجان السليمانية الدولي

2021/06/17 | 17:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة العليا للدورة الخامسة لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي اخر موعد لاستلام الافلام المشاركة في المهرجان.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، ان استمارة ارسال الافلام للدورة الخامسة لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي لدى اللجنة.

واضافت، انه بامكان صانعي الافلام ارسال افلامهم حتى يوم 20 تموز 2021 عن طريق هذا الرابط.

PUKmedia اللجنة العليا للدورة الخامسة لمهرجان السليمانية

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