الكاظمي يطلب الدعم الاوروبي للانتخابات ومحاربة داعش

2021/06/17 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، دول الاتحاد الاوروبي الى دعم العراق في حربة ضد داعش ومراقبة الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (17 حزيران 2021)، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفراء الإتحاد الأوربي في العراق".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الإنتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الإنتخابات العراقية".

واوضح، ان "الكاظمي اكد خلال اللقاء، تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الإنتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 تشرين الأول القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وتابع، انه "أكد السفراء من جانبهم، دعم دول الإتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والإصلاح الإقتصادي، فضلًا عن إهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الإستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل".

كما عبروا عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الإنسان.

وأكد السفراء استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية.

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