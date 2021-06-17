اندلاع حريق بمدينة الصدر في بغداد

2021/06/17 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الدفاع المدني، الخميس، تمكن فرقه من السيطرة على حريق اندلع في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق نشب داخل مخزن للمواد الإنشائية في إحدى البنايات التجارية مكونة من ثلاث طوابق في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد"

وأضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على حادث الحريق".

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