الكاظمي لسفراء دول الإتحاد الأوروبي بالعراق: جاهزون لاجراء الانتخابات في موعدها

2021/06/17 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال استقباله سفراء الاتحاد الاوربي على اهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، مبينا جاهزيته الحكومة لأجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل اليوم، سفراء الاتحاد الأوربي في العراق".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية".

وقال الكاظمي بحسب البيان انه "الحكومة هيئت كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، 10 تشرين الأول المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

ووفقا للبيان ان سفراء الاتحاد الاوربي اكدوا "دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل"، معبرين عن "ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الإنسان".

ولفتو الى "استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية".

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