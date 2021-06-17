سفراء دول الاتحاد الاوروبي يؤكدون للكاظمي الاستعداد لتقديم الدعم لتنظيم الانتخابات المبكرة/موسع

2021/06/17 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفراء دول الاتحاد الاوروبي في العراق.وجرى خلال اللقاء / حسب بيان لمكتب الكاظمي/ بحث العلاقات العراقية الاوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على اهمية الدعم الاوروبي للعراق في حربه ضد الارهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الاوروبي لقرار مجلس الامن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للاسهام الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية".واكد الكاظمي ، خلال اللقاء ، تهيئة الحكومة كل مستلزمات اجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 تشرين الاول القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان ان تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب العراقي.واكد السفراء من جانبهم، دعم دول الاتحاد الاوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والاصلاح الاقتصادي، واهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر توفير المزيد من فرص العمل.كما عبّروا عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الانسان.كما اكد السفراء استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية./انتهى3

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