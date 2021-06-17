الكاظمي يؤكد تهيئة الحكومة كل مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

2021/06/17 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الاوروبي :" ان الحكومة هيأت كل مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها ، في العاشر من تشرين الاول المقبل ".فيما اكد السفراء دعم دول الاتحاد الاوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والاصلاح الاقتصادي، واهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية التي ستثمر توفير المزيد من فرص العمل./ انتهى3

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