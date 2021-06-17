التشيكي ميروسلاف سوكوب مدربا لمنتخب العراق الأولمبي

2021/06/17 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت هيئة الاتحاد العراقي لكرة القدم مدرب المنتخب الأولمبي الجديد (ميروسلاف سوكوب) إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الاتفاق الرسمي مع المدرب وملاكه التدري...

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