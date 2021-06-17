2021/06/17 | 17:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع وفد الأمم المتحدة الانمائي ملف إعادة الاستقرار في ال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/17 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع وفد الأمم المتحدة الانمائي ملف إعادة الاستقرار في ال) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث مع وفد الأمم المتحدة الانمائي ملف إعادة الاستقرار في ال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).