الصحة تحدد شرطاً يمنع تأثير أبراج الهاتف النقال على صحة الإنسان

2021/06/17 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، استمرار عمل فرقها في متابعة أبراج الهواتف النقال المنتشرة في أماكن مختلفة في جميع المحافظات، فيما حددت شرطاً يمنع تأثيرها على صحة الإنسان.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرقنا مستمرة في متابعة أبراج الهواتف النقالة، ولدينا أجهزة متخصصة لقياس مستوى الانبعاثات"، مؤكداً أن "فرقنا تتابع نصب الأبراج، وفق المحددات الموضوعة".

وأضاف، أن "الأبراج سواء كانت تنصب فوق المنازل أو على الأرض، إذا تم وضعها وفق الحدود والمتطلبات البيئية، وضمن محدد البث، لا ضرر منها على الاطلاق".

وأشار إلى أن "محددات البث موضوعة وفق معايير عالمية أقرتها منظمة الاتصالات العالمية ومنظمة الصحة العالمية"، مبيناً "إذا كانت شركات الهاتف النقال ملتزمة بالمحددات الموضوعة من قبل وزارة الصحة والبيئة، لا ضرر مطلقا على المواطن، لأنها ضمن الحدود الطبيعية والآمنة بالنسبة للأشعة المؤينة".

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