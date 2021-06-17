الصحة تطمئن بشأن إشعاعات أبراج الهاتف النقال.. لكن بشرط

2021/06/17 | 17:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، استمرار عمل فرقها في متابعة أبراج الهاتف النقال المنتشرة في أماكن مختلفة في جميع المحافظات، فيما حددت شرطاً يمنع تأثيرها على صحة الإنسان.

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وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (17 حزيران 2021)، إن "فرقنا مستمرة في متابعة أبراج الهواتف النقالة، ولدينا أجهزة متخصصة لقياس مستوى الانبعاثات"، مؤكداً أن "فرقنا تتابع نصب الأبراج، وفق المحددات الموضوعة".

وأضاف، أن "الأبراج سواء كانت تنصب فوق المنازل أو على الأرض، إذا تم وضعها وفق الحدود والمتطلبات البيئية، وضمن محدد البث، لا ضرر منها على الاطلاق".

وأشار إلى أن "محددات البث موضوعة وفق معايير عالمية أقرتها منظمة الاتصالات العالمية ومنظمة الصحة العالمية"، مبيناً "إذا كانت شركات الهاتف النقال ملتزمة بالمحددات الموضوعة من قبل وزارة الصحة والبيئة، لا ضرر مطلقا على المواطن، لأنها ضمن الحدود الطبيعية والآمنة بالنسبة للأشعة المؤينة".

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