2021/06/17 | 17:37 - المصدر: عين العراق

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الخميس 17 يونيو 2021 | 05:29 مساءً

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الكاظمي يؤكد تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الإنتخابات المبكّرة في موعدها المحدد

اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الإنتخابات المبكّرة في موعدها المحدد.



وجاء في البيان الحكومي، ان" الكاظمي بحث خلال لقائه سفراء الإتحاد الأوربي في العراق العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الإنتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الإنتخابات العراقية".



وأكد الكاظمي خلال اللقاء" تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الإنتخابات المبكّرة في موعدها، في 10 تشرين الأول القادم، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".



من جانبهم اكد السفراء، بحسب البيان، دعم دول الإتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية الى فرض سيادة القانون والإصلاح الإقتصادي، فضلًا عن إهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الإستثمارية التي ستثمر عن توفير المزيد من فرص العمل.



كما عبّروا عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تلبية مطالب المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في حياة كريمة والايفاء بمعايير حقوق الإنسان.



وبين السفراء استعداد الاتحاد الاوربي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة، وفق الاولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية.

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