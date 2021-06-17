الديوانية.. القبض على ١٠ مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

2021/06/17 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ١٠ مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز شرطة الديوانية تمكنت من خلال تنفيذ حملة واسعة النطاق للبحث عن المطلوبين شارك فيها عدد من الضباط والمنتسبين، تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة والتفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص فضلا عن الإمكان المشبوهة، من القاء القبض على ١٠ مطلوبين بمواد قانونية متنوعة من بينها جنائية تخص النصب والاحتيال".

واضافت انه "تم تسليم المطلوبين الى جهات الطلب من اجل اكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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