الكاظمي يستقبل سفراء دول الإتحاد الأوروبي في العراق

2021/06/17 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، سفراء الإتحاد الأوربي في العراق، وبحث معهم مراقبة الانتخابات واستمرار دعم العراق في حربه ضد الإرهاب.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، والتأكيد على أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد …

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