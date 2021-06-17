الشرطة المجتمعية تمنع بيع فتاة في بغداد

2021/06/17 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد منعت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام التابعة لوزارة الداخلية، بيع فتاة بعمر ١١ عاما من قبل والدها الى أشخاص في محافظة أربيل، واودعتها دار المشردات في الأعظمية بأمر قضائي.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه طتمت العملية على خلفية ورود إخبار من أحد مراكز الشرطة المتخصصة بالعنف الأسري …

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