2021/06/17 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني تحدثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن وجود تخبط الحاصل بمراد العملة وملف سعر صرف الدولار، متهمة الحكومة بـ”الإنفلات”.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة تتحمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يتحدث عن تخبط بمزاد العملة والدولار ويتهم الحكومة بـ”الإنفلات” المركز الخبري الوطني.

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