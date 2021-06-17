مقتل 7 جنود اتراك شمالي كوردستان

2021/06/17 | 18:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، ان مقاتلو الكريلا نفذوا سلسلة عمليات نوعية في مناطق خاكورك، متينا وآفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع شمالي كوردستان، أسفرت عن مقتل 7 جنود اتراك.

وقال المركز في بيان اطلع PUKmedia على نسخة منه اليوم الخميس، انه في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكورك نفذ مقاتلونا العمليات النوعية التالية:

في حوالي الساعة 5:20 من يوم 16 حزيران، نفذ مقاتلو الكريلا عملية نوعية ضد المحتلين في منطقة الشهيدة بيريتان في تلة كوردينا.



وتم استهداف الخندق الذي كان يتمركز فيه جنود العدو، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وتدمير الخندق بالكامل، ومن ثم تم استهداف الكاميرا التي ركزها العدو فوق التلة وتدميرها أيضًا.

وفي إطار الحملة الثورية لمقاومة خابور في منطقة متينا: في 14 حزيران الساعة 12:40 في منطقة كيسته، نفذ مقاتلو الكريلا عملية نوعية ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر.

في 16 حزيران استهدف مقاتلو الكريلا جنود اتراك أثناء محاولتهم تركيب نظام رادار في مضيق متينا، والذي أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين التابعة لمناطق الدفاع المشروع: في الساعة 3:40 من يوم 16 حزيران، سيطر مقاتلو الكريلا على جنود اتراك في كاني غاي، ونفذوا عملية نوعية ضدهم، ما أسفر عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال التركي.

وحلقت الطائرات المروحية فوق مناطق آفاشين ومتينا وزاب وقصفتها بالمروحيات الحربية وبقذائف الهاون عبر المخافر الحدودية.

PUKmedia المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي

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