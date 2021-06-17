الصحة العراقية تتحدث عن ابراج الهواتف النقالة وتأثيرها على المواطنين

2021/06/17 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، شرطا يمنع من خلاله تأثير ابراج الهواتف النقالة على صحة الانسان، مؤكدة استمرار عمل فرقها في متابعة أبراج الهواتف المنتشرة في أماكن مختلفة من المحافظات.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "فرقنا مستمرة في متابعة أبراج الهواتف النقالة، ولدينا أجهزة متخصصة لقياس مستوى الانبعاثات"، مبينا أن "فرقنا تتابع نصب الأبراج، وفق المحددات الموضوعة".

وأضاف، أن "الأبراج سواء كانت تنصب فوق المنازل أو على الأرض، إذا تم وضعها وفق الحدود والمتطلبات البيئية، وضمن محدد البث، لا ضرر منها على الاطلاق".

وأشار إلى أن "محددات البث موضوعة وفق معايير عالمية أقرتها منظمة الاتصالات العالمية ومنظمة الصحة العالمية"، مبيناً "إذا كانت شركات الهاتف النقال ملتزمة بالمحددات الموضوعة من قبل وزارة الصحة والبيئة، لا ضرر مطلقا على المواطن، لأنها ضمن الحدود الطبيعية والآمنة بالنسبة للأشعة المؤينة".

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