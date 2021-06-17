الخدمات النيابية تكشف عن

2021/06/17 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، انطلاق اكبر مبادرة للسكن في العراق بعد 2003.

وقالت وقالت عضو اللجنة النائب منار عبد المطلب، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "لجنة الخدمات النيابية عقدت يوم امس اجتماعا موسعا مع وزير البلديات والاسكان ببغداد تناول دراسة مستفيضة لمشروع بناء 15 مدينة عراقية جديدة موزعة على المحافظات تترواح عدد الوحدات السكنية فيها من 6-40 الف وحدة في مبادرة هي الاكبر من نوعها بعد 2003".واضافت أن "مشكلة العراق الاساسية هي السكن وايجاد حل لها من خلال تنظيم بناء مدن حديثة بات اولوية بالتنسيق مع بقية المحافظات لمعالجة ملف العشوائيات واشكالياتها الخدمية والامنية في ان واحد واعطاء بارقة امل للعراقيين في بناء مدن تؤمن خدمات حقيقية من خلال قروض ميسرة وتخصيص جزء من الوحدات للفقراء مجاناً، لافتة الى ان "المشروع بدأ العمل به ووصل الى مراحل متقدمة وربما سيباشر به في القريب العاجل".

واشارت عبد المطلب الى ان "بناء المدن الجديدة سيوقف زحف العشوائيات ويخفف من الثقل السكاني في المدن الكبيرة وتخلف آفاقا اقتصادية افضل بالانتقال الى مدن متكاملة الخدمات"، مؤكدة أن "آليات البناء ستكون بالشراكة مع الشركات الكبيرة المتخصصة بالبناء والاسكان سواء اكانت حكومية او قطاع خاص مع قراءة موضوعية للاسعار وتأمين القروض المالية للمواطنيين بكل شرائحهم".

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